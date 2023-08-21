В Тамбове на несколько часов отключат свет

22 августа в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов в связи с ремонтом на электросетях. Об этом сообщают в администрации города.

В связи с ремонтом в трансформаторной подстанции с 09.00 до 11.00:

- по ул. Набережной, д. 32/2, 74А-74Б;

- по ул. Энгельса, д. 3-5;

- по ул. С.Ценского, д. 10-12;

В связи с ремонтом в трансформаторной подстанции с 14:00 до 16:30

- по ул. Базарной, д. 2-116;

- по ул. Кронштадтской, д. 83-149;

- по ул. Пролетарской, д. 133-149;

- по ул. Кирова, д. 12-83;

- по ул. Ленинградской, д. 53-72;

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- по ул. 2 Шацкая, д. 3-57;

- по ул. 3 Шацкая, д. 1-33;

- по ул. 4 Шацкая, д. 4-28;

- по ул. Пирогова, д. 1-12;

- по ул. Северной, д. 1-16.