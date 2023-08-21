В Тамбовской области сразу две пьяные ссоры закончились поножовщиной

В Тамбовской области зафиксировано два факта причинения тяжкого вреда здоровью в Рассказовском и Мичуринском районах. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ночью на улице Крылова в Мичуринске 32-летняя женщина ударила своего мужа в грудь кухонным ножом. Осознав, что натворила, она сама вызвала скорую помощь и полицию. Мужчину увезли в больницу.

- Установлено, что преступление произошло в ходе распития спиртных напитков и ссоры на бытовой семейной почве. Нож найден и изъят, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

В одном из сел Рассказовского района поспорили двое соседей. Нетрезвый 43-летний мужчина ударил кухонным ножом в живот 52-летнюю односельчанку. Пострадавшая доставлена в больницу.

С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 64 факта причинения тяжкого вреда здоровью. Виновному под данной статье грозит до 10 лет лишения свободы.