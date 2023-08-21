Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 12:00

В Тамбовской области обнаружено растение-паразит

На 170 га веден карантин из-за повилики
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям установило карантинную фитосанитарную зону общей площадью 170 га в селе Коптево Рассказовского района. Ограничения ввели из-за опасного сорного растения — повилики.

- Повилика – является растением паразитом, имеет вьющуюся нитевидную форму. У повилики нет корней, а для крепления к садовой культуре растение использует специальные присоски, которые позволяют внедряться в стебель растения, потребляя из него жизненно важные соки и влагу. Этот сорняк отличается повышенный жизнестойкостью, семена могут выживать даже после холодной зимы или же в условиях минимального полива при наличии растения-«хозяина», - пояснили в ведомстве.