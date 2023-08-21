Тамбовчанин получил условный срок за изготвление кастета

Сотрудники уголовного розыска при досмотре 33-летнего жителя Уварово обнаружили у него самодельный кастет. Мужчина пояснил, что изготовил оружие в гаражах и хранил для самозащиты.

- Кастет был изъят и направлен на экспертизу холодного оружия. Экспертиза показала, что изъятым предметом является неклинковое холодное оружие ударно-раздробляющего действия, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. По окончании расследования его направили в суд Уваровского района для рассмотрения по существу. Житель Уваровского округа был признана виновным и приговорен к году лишения свободы условно. Кастет по решению суда будет уничтожен.