В Знаменском районе полицейские изъяли у местного жителя 5 ящиков алкоголя

Местный житель транспортировал алкоголь в своем авто
Фото: УМВД по Тамбовской области
Жители поселка Знаменка сообщили в полицию о том, что местный житель перевозит контрафактный алкоголь на продажу. Полицейские отправились в село Покрово-Марфино, где встретили на дороге 55-летнего местного жителя на автомобиле ВАЗ-2131.
- В салоне своего автомобиля мужчина перевозил пять ящиков алкоголя с признаками контрафакта, без каких-либо сопроводительных документов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
100 бутылок алкоголя изъяли и направили на технико-криминалистическую экспертизу. После ее проведения будет принято процессуальное решение.