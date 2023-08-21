В Знаменском районе полицейские изъяли у местного жителя 5 ящиков алкоголя

Местный житель транспортировал алкоголь в своем авто Фото: УМВД по Тамбовской области

Жители поселка Знаменка сообщили в полицию о том, что местный житель перевозит контрафактный алкоголь на продажу. Полицейские отправились в село Покрово-Марфино, где встретили на дороге 55-летнего местного жителя на автомобиле ВАЗ-2131.

- В салоне своего автомобиля мужчина перевозил пять ящиков алкоголя с признаками контрафакта, без каких-либо сопроводительных документов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

100 бутылок алкоголя изъяли и направили на технико-криминалистическую экспертизу. После ее проведения будет принято процессуальное решение.