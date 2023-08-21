В Котовске прокуроры не нашли жилье, в которое можно было бы переселить людей

Прокуратура Котовска провела проверку исполнения жилищного законодательства, в ходе которой выявила нарушения в деятельности органов местного самоуправления. Установлено, что чиновники должны обеспечивать людей, в том числе проживающих в аварийном жилье, жилыми помещениями, отвечающих нормативным требованиям.

В ходе прокурорской проверки установлено, что единственное жилое помещение, отнесенное к маневренному жилищному фонду, непригодно для проживания. В нем отсутствуют радиаторы отопления, требуется ремонт стен и полов. Помимо этого, многоквартирный дом, в котором расположено указанное жилое помещение, находится в аварийном состоянии.

По данному факту прокурор города в суд направил административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления в части непринятия мер к надлежащему содержанию жилого помещения маневренного жилищного фонда незаконным, а также возложении обязанности определить из числа жилых помещений, находящихся муниципальной собственности г. Котовска, жилое помещения маневренного жилищного фонда, соответствующее нормативным требованиям.

- Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.