В Тамбове демонтировали 56 незаконных торговых объектов

Некоторые строения приходится убирать работникам дирекции городского хозяйства

С начала августа в поселке Строитель демонтировано 12 незаконных торговых точек. В большинстве случаев владельцы убирают постройки сами. Некоторые строения убирают работники дирекции городского хозяйства.

- Всего за текущий год в городском округе - город Тамбов демонтировали 56 нестационарных торговых объектов. В ближайшее время планируется еще 18, из которых шесть - в Строителе, а один - в Покрово-Пригородном, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова