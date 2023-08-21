7,7 тысячи тамбовчан получили проактивные уведомления о размере будущей пенсии

7702 жителя Тамбовской области получили проактивные уведомления о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. С 2022 года Социальный фонд России направляет данную информацию в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг в день достижения женщиной 40 лет и мужчиной — 45 лет. В дальнейшем сведения поступают раз в три года.

- Тамбовчане получают данные о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, а также размере пенсии, которая рассчитана исходя из уже накопленных ИПК. Обладая такой информацией, человек может повлиять на формирование пенсионных накоплений и, если это необходимо, предпринять шаги по их увеличению, - отмечают в ведомстве.

Тем, у кого нет учетной записи на портале Госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах ОСФР по Тамбовской области.