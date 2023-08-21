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НовостиОбщество21 августа 2023 7:42

У тамбовчанина арестовали иномарку за долг по алиментам в 270 тысяч рублей

Чтобы не лишиться авто, мужчине пришлось найти деньги
Марина МАКОВЛЕВА

Исполнительное производство о взыскании алиментов с 61-летнего мужчины находится на исполнении в Моршанском районном отделении судебных приставов. Текущие платежи в размере ¼ части ото всех видов дохода исправно поступают на счет ребенка, но ранее у него образовался долг в 270 тысяч рублей.

- Чтобы понудить должника погасить имеющуюся задолженность, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей, а также наложил арест на принадлежащий гражданину на праве собственности автомобиль Mitsubishi Galant, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

После этого должник перечислил на депозитный счет Моршанского районного отделения судебных приставов 287 тысяч рублей. Денежные средства направлены взыскателю.