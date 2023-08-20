Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с гроз и сильного ветра

Рабочая неделя в Тамбовской области начнётся с гроз и сильного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Так, в понедельник, 21 августа будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы. Ветер северной четверти 6-11 м/с, при грозах местами порывы могут доходить до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19°, днем столбик термометра покажет +23...+28°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Влажность воздуха 73%. В течение суток атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится.