В тамбовской деревне утонул человек

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Очередное водное ЧП случилось в Тамбовской области. 20 августа в 15.30 в дежурную регионального ГУ МЧС поступило сообщение. В деревне Коноплянка Инжавинского района утонул человек. Водолазы вытащили на берег из озера «Конное» тело 33-летнего мужчины. Как уточнили в ведомстве, место это не оборудовано и не предназначено для купания.

Спасатели вновь напомнили жителям региона: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».