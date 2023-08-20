Под Тамбовом водолазы достали из пруда тело 47-летнего мужчины

Под Тамбовом утонул 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Как пояснили в ведомстве, звонок дежурному поступил в 20 часов 20 августа. В деревне Беломестная Двойня Тамбовского района водолазы достали из пруда тело мужчины. Место, где произошло несчастье, не оборудовано и не предназначено для купания.

Спасатели напоминают тамбовчанам о необходимости строго соблюдать правила безопасности:

- купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- не заплывайте далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;

- не входите, не прыгайте в воду после длительного пребывания на солнце; - не купайтесь пьяным;

- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

- не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;

- в водоемах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку и освободиться от них.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.