Под Тамбовом водолазы достали из пруда тело 47-летнего мужчины

Под Тамбовом утонул 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Как пояснили в ведомстве, звонок дежурному поступил в 20 часов 20 августа. В деревне Беломестная Двойня Тамбовского района водолазы достали из пруда тело мужчины. Место, где произошло несчастье, не оборудовано и не предназначено для купания.
Спасатели напоминают тамбовчанам о необходимости строго соблюдать правила безопасности:
- купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- не заплывайте далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил;
- не входите, не прыгайте в воду после длительного пребывания на солнце; - не купайтесь пьяным;
- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;
- не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;
- в водоемах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку и освободиться от них.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.