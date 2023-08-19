В Тамбовской области насчитывается 2349 детей-сирот

На территории Тамбовской области функционирует 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них воспитывается 180 детей. Ежегодно из этих учреждений выпускается от 30 до 40 детей. Общее число детей-сирот: I полугодие 2023 г. – 2349 чел.; 2022 г. - 2451 чел., 2021 г. – 2584 чел.; 2020 г. - 2757 чел. Также важно, что процент детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности детей-сирот, остается стабильно высоким в 2023 г. – 91%.

В 4 учреждениях организована работа учебно-тренировочных квартир, что позволяет воспитанникам получать опыт самостоятельного проживания, планирования расходов денежных средств.

Поддержку воспитанников после выпуска обеспечивают 9 Центров постинтернатного сопровождения, где оказывается им социально-правовая поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, ведется работа по трудовой адаптации. Ежегодно специалисты Центров сопровождают более 300 человек.

Социальная адаптация детей осуществляется также в рамках системы дополнительного образования. Ребята активно участвуют в исследовательской и поисковой работе, принимают участие в Вахтах памяти, в походах по местам боевой славы (охват детей дополнительным образованием составляет 100%).

Тем не менее, процесс социализации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих поддержки семьи и близких людей, проходит особенно сложно.

- К работе по сопровождению выпускников привлечены некоммерческие организации и благотворительные фонды, с помощью которых реализуются социальные проекты, направленные на оказание помощи детям в самостоятельном профессиональном выборе, на подготовку к самостоятельной жизни, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.