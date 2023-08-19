В Тамбове у здания филармонии будут проходить концерты

В Тамбове будут проходить концерты на открытом воздухе возле здания филармонии на ул. Державинской.

- Мероприятия будут проходить еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье., -сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Программы концертов и все подробности о музыкальных вечерах у филармонии будут публиковаться на официальных страницах министерства культуры Тамбовской области в социальных сетях: https://vk.com/tambov_culture, https://ok.ru/group57017127272584, https://t.me/culttambov.