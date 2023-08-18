В Тамбовской области пройдет акция «Внимание, дети!»

С 21 августа по 9 сентября на территории Тамбовской области пройдет II этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Ее целью является профилактика детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма, восстановление у ребят навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде после летних каникул.

В первые дни нового учебного года вблизи учебных учреждений и на ключевых перекрестках будет организовано несение службы дополнительных нарядов ДПС и сотрудников полиции для пресечения фактов нарушений правил дорожного движения со стороны водителей и оказания помощи детям при переходе проезжей части дороги.

- Инспекторы ГИБДД встретятся на родительских собраниях с родителями учащихся школ, проведут профилактические беседы в коллективах автотранспортных предприятий, различных учреждений и ведомств, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.