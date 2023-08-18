Под Мичуринском пройдет выставка собак

Мичуринская местная общественная организация Клуб служебного и любительского собаководства «Диана» приглашает принять участие в Национальной выставке ранга ЧФ. Мероприятие запланировано 20 августа в 10 часов, площадка проведения - поселок Зеленый Гай, улица Центральная, д. 10. Выставку можно посетить и в качестве зрителя.

Вниманию участников представлено несколько конкурсов: Гордость Мичуринска-наукограда и Шоу Чемпионов. Подать заявку можно на сайте: https://clck.ru/35Mqr8, а также направив ее на электронную почту: michurinsk-spaniels@mail.ru. Если остались вопросы, можете задать их по телефону: 8-920-483-02-45.