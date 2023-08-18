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НовостиОбщество18 августа 2023 14:42

На Полынковском кладбище Тамбова фрезом отсыпают дороги

Сейчас работы ведутся в новой части погоста
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В непогоду тамбовчане смогут добраться до захоронений

В непогоду тамбовчане смогут добраться до захоронений

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжается работа по обустройству проездов на территории Полынковского кладбища. Проездные пути к захоронениям укрепляют фрезом. Это верхний слой городских дорог, который снимают при проведении их ремонта.

- Сейчас на кладбище завезено порядка 200 кубометров материала. Идет его постепенная раскатка и утрамбовка. Всего же сюда должны доставить порядка 1000 кубометров фреза. Это позволит обустроить около 1,8 км дорог. Сначала начнем с продольных, затем перейдем к поперечным. Работы в основном пройдут в новой части кладбища,- говорит и.о. директора дирекции городского хозяйства Константин Петров.

Параллельно на погосте приступили к строительству площадок для сбора твердых бытовых отходов. Всего на «Полынках» их будет 22, еще четыре построят на Петропавловском кладбище.

Место сбора отходов с твердым покрытием будет огорожено с трех сторон железобетонными конструкциями. Площадки рассредоточат по всей территории кладбищ. Чтобы горожане привыкали к месту их расположения, здесь заранее установили информационные таблички.