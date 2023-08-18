В Тамбове на ул. Подвойского после ремонта коллектора возьмутся за водопровод

Сроки завершения работ в этом районе сдвигаются

В районе пересечения улиц Подвойского и Чичканова, где идет реконструкция канализационного коллектора, заменят ещё и водопровод. Работы выполнят в рамках производственной программы ресурсопоставщика.

Такое решение коммунальщики принято после того, как в районе в очередной раз произошла разгерметизация проходящего рядом чугунного водовода диаметром 400 мм. Причина – его крайний износ.

Чтобы не допустить новой аварийной ситуации на сетях водоснабжения, специалисты полностью заменят около 30 метров трубопровода. Кроме того, проложат новый ввод к двум пятиэтажкам по ул. Подвойского, 1 и ул. 2-я Шацкая, 2а – ветхую стальную трубу длиной порядка 70 метров и диаметром 150 мм заменят на долговечную полиэтиленовую.

- В связи с этим сроки завершения работ на объекте будут незначительно сдвинуты. Но их выполнение позволит в дальнейшем получать гарантированно качественную услугу не только по водоотведению, но и по водоснабжению, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов. - В настоящее время на объекте работает несколько бригад подрядчика, бригада водоканала, задействовано не менее пяти единиц техники.

Фото пресс-службы РКС-Тамбов