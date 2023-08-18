Тамбовчанин, избивший женщину, отказался возмещать ей моральный вред

В отделение судебных приставов по Сампурскому и Ржаксинскому районам поступило решение суда о взыскании морального вреда в размере 30 тысяч рублей. 42-летний житель села Ярославка Ржаксинского района был признан виновным в избиении женщины. Мужчина напал беспричинно, из хулиганских побуждений, причинив ей физическую боль.

Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района города Тамбова приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы условно.

- Кроме того, осужденный должен был компенсировать потерпевшей моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Но добровольно выплачивать денежные средства потерпевшей мужчина не торопился, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Однако после того как судебный пристав возбудил исполнительное производство и провел с должником беседу, тот поспешил компенсировать моральный вред в полном объеме.