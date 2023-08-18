В Тамбове перекроют движение у стадиона «Спартак» на время футбольного матча

19 августа в Тамбове пройдет футбольный матч национальной лиги 2 между командами ФК «Спартак» и ФК «Сахалин». В связи с этим вводится ограничение движения транспорта. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

С 16.00 и до окончания спортивного мероприятия будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

- по четной стороне улицы Советской, от Студенецкой набережной до Студенецкой;

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса, от Студенецкой до Студенецкой набережной;

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной, от Советской до Карла Маркса.

Также нельзя будет проехать по улице Студенецкой, от Советской до Карла Маркса.