В Мичуринске к 1 сентября обновляют дорожную разметку

В первую очередь обновляют желто-белую разметку возле школ

Перед новым учебным годом в Мичуринске обновляют разметку на пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях у школ. До 1 сентября планируется восстановить более 1750 кв. м дорожной маркировки.

- В первую очередь обновляют желто-белую разметку возле образовательных учреждений, социально-значимых объектов и на улицах с интенсивным движением. Все работы дорожники должны закончить до конца месяца, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска