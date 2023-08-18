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НовостиОбщество18 августа 2023 12:26

В Мичуринске к 1 сентября обновляют дорожную разметку

Работы завершатся до конца августа
Марина МАКОВЛЕВА
В первую очередь обновляют желто-белую разметку возле школ

В первую очередь обновляют желто-белую разметку возле школ

Перед новым учебным годом в Мичуринске обновляют разметку на пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях у школ. До 1 сентября планируется восстановить более 1750 кв. м дорожной маркировки.

- В первую очередь обновляют желто-белую разметку возле образовательных учреждений, социально-значимых объектов и на улицах с интенсивным движением. Все работы дорожники должны закончить до конца месяца, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска