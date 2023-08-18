Сотрудник одной из тамбовских колоний пронес заключенному мобильник и комплектующие

Из УФСИН сотрудника уволили Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской возбудили уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии № 5 регионального УФСИН России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, в октябре 2022 года сотрудник колонии за деньги пронес одному из осужденных на режимную территорию мобильный телефон и комплектующие к нему. Средства, поступившие на банковскую карту, подозреваемый обналичил в одном из банкоматов города Моршанска, и потратил. Незаконную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, за такое преступление УФСИНовцу грозит от 3 до 10 лет колонии.