Незнакомка обманом проникла домой к 88-летнему тамбовчанину и украла 100 тысяч рублей

В Тамбове на улице к 88-летнему пенсионеру подошла незнакомая женщина. Она заявила, что дочь мужчины купила у нее масло, а деньги так и не отдала. Взволнованный пожилой человек решил отдать деньги и повел неизвестную к себе домой. При ней он достал деньги и отдал требуемую сумму. После этого женщина попросила воды и пенсионер вышел на кухню.

- После визита незнакомки, пенсионер обнаружил пропажу 100 тысяч рублей. О произошедшем он сообщил в полицию, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность женщины, совершившей кражу. Ее приметы: 35-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Одета в белую кофту и черную юбку.