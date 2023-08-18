На стадионе Моршанска появился портрет Всеволода Боброва

Необычная работа появилась на ограждении стадиона

На бетонных стенах стадиона города Моршанска появился портрет легендарного футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Авторы и исполнители проекта - художники Андрей Вертилецкий и Корней Нишуков. По словам авторов, они давно хотели выполнить подобный проект и, наконец, смогли его реализовать.

- Работы по созданию стрит-арт-объекта являются одним из этапов подготовки к турниру имени В.М. Боброва, который состоится в рамках 400-летия Моршанска с 23 по 28 августа, - сообщает пресс-служба администрации Моршанска.