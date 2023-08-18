В Тамбове отремонтируют стелу на улице Астраханской

Жители Тамбова обеспокоены состоянием стелы «Тамбов», расположенной на улице Астраханской. Краска на ней потрескалась, герб выгорел, буквы сломались.

- Ранее стела «Тамбов» обозначала границу въезда в город, из-за реформы местного самоуправления границы сместились, но жители считают место установки стелы знаковым и воспринимают ее как визитную карточку областного центра, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Сейчас принято решение подготовить дизайн-проект и провести реконструкцию стелы. Работы пройдут до конца строительного сезона 2023 года.