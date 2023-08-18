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НовостиОбщество18 августа 2023 10:51

В Тамбове отремонтируют стелу на улице Астраханской

Работы проведут по просьбе жителей города
Марина МАКОВЛЕВА

Жители Тамбова обеспокоены состоянием стелы «Тамбов», расположенной на улице Астраханской. Краска на ней потрескалась, герб выгорел, буквы сломались.

- Ранее стела «Тамбов» обозначала границу въезда в город, из-за реформы местного самоуправления границы сместились, но жители считают место установки стелы знаковым и воспринимают ее как визитную карточку областного центра, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Сейчас принято решение подготовить дизайн-проект и провести реконструкцию стелы. Работы пройдут до конца строительного сезона 2023 года.