Тамбовчанин вырастил тыкву весом в четверть тонны

Тыкву-гиганта вырастил Владимир Баган

44-летний тамбовчанин Владимир Баган на своём дачном участке в Чистых прудах вырастил гигантскую тыкву. Расчётный вес овоща составляет на сегодняшний день 250 килограммов, а его обхват достигает трёх метров. Владимир рассказал, что выращивание таких гигантских экспонатов, требует таких же огромных усилий.

- Это не рядовая тыква, поэтому внимания и ухода она требует чуть ли не каждый день, начиная с момента посадки. Вместе с тем, процесс этот очень интересный и увлекательный, - делится Владимир. - Сорт тыквы называется «Атлантический гигант», чтобы вырастить её до волшебных размеров требуется примерно 5 месяцев, сам плод развивается в течении трёх, и на пике роста способен в день прибавлять по десять килограммов. Гигант в это время требует усиленного полива, «употребляя» по 300-400 литров за раз.

Владимир Баган говорит, что это не первый его успешный опыт выращивания тыквы-гиганта. Первую свою рекордсменку он вырастил в 2019 году. Этот овощ презентовали на Покровской ярмарке. Дачник рассчитывает показать чудо-тыкву гостям ярмарки, если оно состоится в этом году.

Фото предоставлено Владимиром Баганом