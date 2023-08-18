В Тамбове после представления прокуратуры очистили подвал, затопленный нечистотами

Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила нарушения прав жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мичуринская, д. 143.

- Установлено, что с 30.07.2023 подвальное помещение многоквартирного дома затоплено, ввиду переполнения канализационных колодцев и засора дворовой канализации. По указанному факту управляющей компанией подана заявка в ООО «РКС-Тамбов», по результатам рассмотрения которой должных мер к устранению засора предпринято не было, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес ресурсоснабжающей и управляющей организаций. В результате ООО «РКС-Тамбов» произвело очистку дворовой канализации, управляющая компания очистила и обработала подвальное помещение.