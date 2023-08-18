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НовостиОбщество18 августа 2023 8:32

В Тамбовской области пройдет второй этап акции «Встречная полоса»

Во время первого этапа мероприятия к ответственности привлекли 272 водителя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С 23 по 25 августа 2023 года на территории Тамбовской области проведут II этап оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса». Одна из самых распространённых причин дорожно-транспортных происшествий - выезд на полосу предназначенную для встречного движения. В процессе первого этапа такого же мероприятия, которое проходило с 24 по 26 июля подразделения Госавтоинспекции области привлекли к административной ответственности 272 водителя, совершивших выезд на полосу встречного движения.

- Такое нарушение квалифицируется по ч. 4 и 5 ст. 12.15 КоАП и предусматривает как штраф в 5000 рублей, так и лишение права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев или на срок один год в зависимости от наличия повторности совершения данного административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.