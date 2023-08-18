Тамбовчанка на LADA GRANTA поворачивала налево и сбила мотоциклиста

Водитель мотоцикла получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 17 августа в 19 часов 15 минут в районе дома №98 по улице Пролетарская города Тамбова. 39-летняя женщина за рулем «LADA GRANTA» на регулируемом перекрёстке поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся навстречу мотоциклом «MOTOLAND XV-250-A» под управлением 33-летнего мужчины.

- Водителя мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину госпитализировали.