В Мичуринске пройдет трехдневная ярмарка

Ярмарка будет проходить 15, 16 и 17 сентября

15, 16, 17 сентября в рамках Всероссийской выставки "День Садовода-2023" в Мичуринске будет проходить праздничная ярмарка. Торговля развернется на улицах Советская и Карла Маркса.

- На ярмарке будут представлены: декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений, сувенирная продукция. Покупателям предложат широкий выбор продовольственных и промышленных товаров предприятий наукограда, Тамбовской области и других регионов, продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Желающие принять участие в ярмарке могут направить заявку в администрацию города Мичуринска до 12 сентября. Заявки принимаются на адрес электронной почты: pred@g45.tambov.gov.ru и по адресу: г. Мичуринск, ул. Советская, 291, кабинет 103 (отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации города Мичуринска).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(47545)5-32-92, 8(47545)5-30-37.

Фото администрации города Мичуринска