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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:41

На тамбовской трассе в опрокинувшемся автомобиле погиб водитель

56-летний мужчина потерял управление
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 17 августа в 5 часов 16 минут на третьем километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Митрополье-М.Гагарино» на территории Бондарского района. 56-летний мужчина, управляя автомобилем «РЕНО LOGAN(SR)» не справился с управлением, съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.