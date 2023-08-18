В Тамбове завершается строительство дороги на Магистральной от Мичуринской до Бастионной

Дорожные работы возобновили 2 года назад

На улице Магистральной между Мичуринской и Бастионной подрядчик уложил финишный слой асфальта. Теперь рабочие приступят к обустройству заездных карманов и съездов, нанесению разметки. К остановкам будут проложены асфальтовые дорожки. Также предстоит определиться с местами сбора мусора. Для этого планируется организовать отдельные карманы. Завершение работ ожидается через 2 недели.

Как сообщают в администрации города Тамбова, осенью здесь будут высажены крупномеры. На днях будет определена дата пуска общественного транспорта.

Напомним, строительство участка дороги началось в 2013 году, но было остановлено. Работы возобновили 2 года назад.

Фото администрации города Тамбова