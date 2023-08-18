В Тамбовской области во время прогулки на десткой площадке на ребенка упал снаряд «Змейка»

19 июня на ребенка, игравшего на детской площадке в селе Александровка Мордовского района упал установленный там снаряд «Змейка», в результате он получил травмы.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Мордовского района, установлено, что администрация сельсовета в полной мере не предпринимала меры по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке.

Это происшествие послужило основанием для обращения 17 августа в суд с исковым заявлением и.о. прокурора Мордовского района в интересах несовершеннолетнего ребенка к администрации Александровского сельсовета с требованием о взыскании денежных средств в сумме 250 000 рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

- Указанное исковое заявление принято к производству Мордовского районного суда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.