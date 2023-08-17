Тамбовчанин через суд вернул себе излишне уплаченный налог в размере 339 219 рублей

В 2007 году житель Тамбова продал недвижимость и заплатил налог на доходы физических лиц в сумме 390 тысяч рублей. Через несколько лет, когда мужчина перестал получать налоговые уведомления, выяснилось, что у него имеется переплата.

В 2022 году мужчина обратился в УФНС России по Тамбовской области с заявлением о возврате излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в размере 339 219 рублей, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в Ленинский районный суд Тамбова. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. С налогового органа взыскано 339 219 рублей.

- Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что административным истцом общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда ему стало известно о нарушении своего права, при обращении с настоящим административным иском не пропущен, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.