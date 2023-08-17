Тамбовская прокуратура добивается выплат пенсий беженцам из ДНР и ЛНР

Прокуратура Ленинского района города Тамбова провела проверку по обращениям двух граждан ДНР и ЛНР, вынуждено покинувших территории республик, об отказе в предоставлении ежемесячной пенсионной выплаты.

Установлено, что пенсионные выплаты заявителям, в нарушение требований Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 586, ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» не производил.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес министерства социальной защиты и семейной политики Тамбовской области внесено представление.

- Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования уполномоченным органом исполнительной власти Тамбовской области обеспечено осуществление социальных выплат 104 гражданам указанной категории на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.