В Тамбове переложат трубу водовода на ул. К. Маркса без повреждения дороги

Работы на Коммунальной продолжаются

На ул. Коммунальной продолжается замена коммуникаций. Накануне подрядчик завершил один из этапов работ по ремонту участка сети водопровода, заменил часть трубы, и провел восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. Чтобы выполнить эти работы, напомним, необходимо было перекрыть ул. К. Маркса. 16 августа в 22 часа транспортное движение по этой улице было восстановлено.

Водоканал сообщает, что совместно с подрядчиком специалисты проработали технологическую схему дальнейших работ по замене водопровода на Коммунальной. Она даст возможность повторно не вскрывать асфальтовое покрытие по ул. К. Маркса и больше не ограничивать там движение.

- Изначально предполагалось подключить потребителей к временному водопроводу, а потом произвести основную замену трубопровода. Пошли другим путем - установили глухой фланец (заглушку) на трубе, и открыли задвижку на Носовской. Таким образом, по водопроводу появилась возможность врезаться сразу существующей постоянной трубой, - говорят в РКС-Тамбов. - По канализации небольшой участок будет «вскрываться» на К. Маркса, но перекрывать движение для этого не придется.

В настоящее время подрядчик приступает к следующему этапу работ. На Коммунальной уже начали разбирать тротуарную плитку и монтировать временный трубопровод для подключения к нему абонентов. Параллельно будут вестись работы по замене канализационного коллектора.

Фото пресс-службы РКС-Тамбов