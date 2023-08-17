Школьники и студенты из малообеспеченных семей Тамбова могут купить льготный проездной

Тамбовчане могут приобрести проездные билеты на общественный трансопрт. Сделать это можно в МУП «Тамбовгортранс», которое располагается на ул. Чичканова, 6. В городе действует ситема продажи льготных проездных билетов, которые могут купить студенты очной формы обучения и школьники, но только из малообеспеченных семей и имеющие регистрацию на территории областного центра.

Статус малообеспеченных должен быть официально подтверждён. Для этого при покупке проездного нужно предоставить справку из МКУ «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова». Стоимость льготного проездного для школьников на автобус сейчас составляет 280 рублей, для студентов – 375 рублей. Обычный проездной на автобус обойдется горожанам в 1440 рублей, а если пользоваться им только в будние дни – 1008 рублей. Реализуют в МУП «Тамбовгортранс» и проездные на троллейбусы, стоят они также, как и на автобусы.