В Тамбовской области будут ловить мотоциклистов-нарушителей

18 августа на территории Тамбовской области пройдет мероприятие по профилактике ДТП с участием водителей мототранспорта. По данным регионального УГИБДД, основными причинами дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта – это превышение скоростного режима, которое не позволяет полностью

контролировать движение транспортного средства; не предоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании; резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению; опасное вождение самого водителя мотоцикла, неблагоприятные погодные условия.

Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта – столкновение транспортных средств; падение с мотоцикла; наезд на препятствие.

- Для стабилизации дорожной обстановки сотрудники Госавтоинспекции проведут комплекс профилактических мероприятий с водителями мотоциклов, мопедов и скутеров, направленных на предотвращения ДТП с их участием и снижение тяжести последствий таких аварий, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Особое внимание уделяется водителям мопедов и мотоскутеров, не достигших 16–летнего возраста, при выявлении которого на место будут вызваны родители несовершеннолетнего, транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку, а родители нарушителя будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители мототранспорта обязаны обезопасить себя мото экипировкой и шлемом, пассажиру так же следует использовать мотошлем. За отсутствие у водителя и пассажира мотошлема предусмотрена административная ответственность- штраф 1000 рублей.