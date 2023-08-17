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НовостиОбщество17 августа 2023 12:20

В Рассказовском районе судебные приставы помогли семье получить благоустроенное жилье

С администрации Платоновского сельсовета взыскали 60 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В отделение судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам поступило решение суда о предоставлении благоустроенного жилья вне очереди. Семье полагалось выделить помещение по договору соцнайма площадью не менее 14 кв. м на каждого человека.

Добровольно решение суда исполнено не было. В связи с этим сотрудник ведомства взыскал с местной администрации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и выписал штраф в 10 тысяч рублей.

- Меры принудительного исполнения побудили администрацию Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области предоставить взыскателю благоустроенное жилое помещение и заключить с ним договор соцнайма, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.