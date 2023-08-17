В Тамбовском районе семейная пара утопила новорожденного ребенка и закопала его на приусадебном участке

Останки ребенка нашли спустя 6 лет Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и его теперь уже бывшей 31-летней супруги, которых подозревают в совершении преступления по п.п. «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в июне-июле 2017 года женщина, находясь дома в селе Бокино Тамбовского муниципального округа, родила живого мальчика. Из-за того, что супруг не был отцом ребенка, семейная пара совместно приняла решение утопить ребенка, а затем закопать его на приусадебном участке своего дома. Костные останки младенца обнаружены лишь сейчас - в августе 2023 года.

- Оба фигуранта заключены под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.