В Котовске пройдет фестиваль «Яблоко от Яблони»

Гостей фестиваля порадуют выставками, мастер-классами и концертной программой

19 августа в Котовске в рамках Всероссийского фестиваля «Яблоко от Яблони» пройдут мастер-классы, дегустация блюд из яблок, выставки, концерт и спортивные соревнования. Праздничные мероприятия в городском парке приурочены к Яблочному Спасу.

По информации администрации города Котовска, программа праздника будет следующей:

С 16.00 заработают выставки и начнется развлекательная программа для детей «Веселые старты».

В 17.00 запланирована товарищеская встреча по брейкингу между командами Котовска и Тамбова.

В 17.45 стартует концерт творческих коллективов города и области «У ворот гусли вдарили».

Фото администрации города Котовска