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НовостиОбщество17 августа 2023 9:09

Тамбовская областная больница получила новое оборудование

Пациентам после инсульта или травм смогут проводить транскраниальную магнитную стимуляцию
Марина МАКОВЛЕВА
Процедура безболезненна и практически не имеет противопоказаний

Процедура безболезненна и практически не имеет противопоказаний

В отделение медицинской реабилитации Тамбовской областной клинической больницы поступило новое оборудование для проведения транскраниальной магнитной стимуляции. Современная методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга после инсульта или травмы.

Благодаря процедуре лучше восстанавливаются нарушенные нервные связи, улучшается обмен веществ в нервных клетках, нормализуется циркуляция крови.

- Ее применяют при лечении последствий перенесенного инсульта, болезни Паркинсона, речевых нарушений после инсульта, рассеянного склероза. Процедура безболезненна и практически не имеет противопоказаний, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области