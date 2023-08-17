Тамбовская областная больница получила новое оборудование

Процедура безболезненна и практически не имеет противопоказаний

В отделение медицинской реабилитации Тамбовской областной клинической больницы поступило новое оборудование для проведения транскраниальной магнитной стимуляции. Современная методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга после инсульта или травмы.

Благодаря процедуре лучше восстанавливаются нарушенные нервные связи, улучшается обмен веществ в нервных клетках, нормализуется циркуляция крови.

- Ее применяют при лечении последствий перенесенного инсульта, болезни Паркинсона, речевых нарушений после инсульта, рассеянного склероза. Процедура безболезненна и практически не имеет противопоказаний, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области