В Тамбовском районе упавшего на дороге мотоциклиста переехала фура

Мотоциклист погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 16 августа в 14 часов 30 минут на 441 километре автодороги «Р-22 Каспий» Тамбовского района. В месте, где проводятся дорожные работы, 48-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. В это время за ним ехал большегруз «Вольво FH12» c полуприцепом «Шмитц SKO» под управлением 22-летнего мужчины. Водитель не успел среагировать на ситуацию и переехал лежащего на проезжей части человека.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.