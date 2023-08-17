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НовостиПроисшествия17 августа 2023 8:42

В Тамбовском районе упавшего на дороге мотоциклиста переехала фура

48-летний мужчина погиб на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист погиб на месте

Мотоциклист погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 16 августа в 14 часов 30 минут на 441 километре автодороги «Р-22 Каспий» Тамбовского района. В месте, где проводятся дорожные работы, 48-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. В это время за ним ехал большегруз «Вольво FH12» c полуприцепом «Шмитц SKO» под управлением 22-летнего мужчины. Водитель не успел среагировать на ситуацию и переехал лежащего на проезжей части человека.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.