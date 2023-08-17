Незаконный колбасный цех в Тамбове, из-за которого на Сабуровской расплодились крысы, будут проверять регулярно

Производство свернули, от колбасы, как и от крыс не осталось и следа

Сотрудники администрации города Тамбова совместно с полицией проверили гараж на улице Сабуровской областного центра, где ранее был выявлен незаконный колбасный цех. Производство, по мнению специалистов стало причиной нашествия крыс на контейнерные площадки вблизи жилого комплекса.

По информации администрации города, на данный момент производство колбасы прекращено, в помещении проведена дезинфекция, в ближайшее время оборудование демонтируют. Но о проблемном гараже специалисты не забудут, его планируют проверять на регулярной основе.

К слову, на прошедшей неделе сотрудники дирекции городского хозяйства дважды провели дератизацию контейнерных площадок. Материалы проверки были направлены в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. Жалоб на грызунов от жителей больше не поступало.

Фото администрации города Тамбова