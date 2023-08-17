Тамбовчан приглашают на праздник «Русские Спасы»

В Умёте 19 августа пройдёт праздник «Русские Спасы». Он посвящён празднику трёх Спасов: Яблочного, Медового и Орехового. По традиции пройдёт освящение собранного урожая и проводы лета.

На фестивале можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению букетов из трав, кукол-оберегов, росписи изделий из теста. В реконструкции деревенской избы погадают на колосках, орехах и яблоках. В спортивной зоне устроят забавы по демонстрации богатырской силы.

- Также в программе конкурсы с участием творческих коллективов, ряды ремесленников, фотозоны, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.