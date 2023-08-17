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НовостиОбщество17 августа 2023 7:19

Разрушающуюся дорогу на Сосновку подрядчик отремонтирует за свой счет

Дефекты на новом асфальте появились из-за движения большегрузов
Марина МАКОВЛЕВА
Дефекты возникли практически сразу после ремонта

Дефекты возникли практически сразу после ремонта

Накануне комиссия, в которую вошли представители министерства транспорта и автодорог области, а также Тамбовавтодора, осмотрела проблемный участок дороги Каспий-Селезни-Сосновка. Отрезок длиной 48 километров был отремонтирован по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году, однако в некоторых местах быстро пришел в негодность.

- В нескольких местах появились дефекты, основной причиной, скорее всего, стало интенсивное движение крупногабаритного транспорта. Подрядчик будет восстанавливать дорогу в рамках гарантийных обязательств за свой счет, – сообщают в Тамбовской областной Думе.

Фото Тамбовской областной Думы