В Тамбове сотрудник ГИБДД поймал злостного алиментщика

В Октябрьском районном отделении судебных приставов на исполнении находится производство о взыскании алиментов с 38-летнего мужчины в пользу его дочери. Так как отец не был официально трудоустроен, его задолженность, рассчитанная по среднемесячной заработной плате по РФ, составила 772 тысячи рублей.

- Так как должник не имел собственности, денежных средств на счетах в банковских организациях и не проживал по месту регистрации, судебный пристав объявил должника в розыск. Вместе с розыском сотрудник ведомства вынес постановление об ограничении специальным правом в части водительского удостоверения и направил его в ГИБДД для исполнения, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Сотрудник ГИБДД при проверке документов выявил должника и составил протокол об административном нарушении. Это заставило мужчину погасить задолженность в полном объеме. На данный момент деньги перечислены на содержание ребенка.