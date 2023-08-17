Житель Рассказово потерял бдительность на пляже и лишился телефона

В полицию Рассказово обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал о том, что отдыхал на пляже у реки Лесной Воронеж и лишился телефона, оставленного без присмотра.

- В результате грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Рассказова установили личность гражданина совершившего кражу. Им оказался 37-летний неработающий местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Вернуть телефон владельцу не удалось, поскольку подозреваемый пояснил, что телефон он якобы выкинул в речку, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.