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НовостиОбщество16 августа 2023 15:09

В Тамбовской области продолжается сезон активности клещей

Всего в этом году пострадало от укусов почти 2200 человек
Марина МАКОВЛЕВА

За неделю в медицинские учреждения Тамбовской области обратилось 79 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 20 детей. Всего в текущем сезоне количество укушенных, обратившихся за медицинской помощью почти достигло 2200, 697 из них - дети.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в текущем году исследовано 1800 экземпляров клещей. В 29 % случаев членистоногие оказались заражены опасными инфекциями. Акарицидные обработки в этом году проведены на площади 706,174 га.