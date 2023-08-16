В Тамбовской области продолжается сезон активности клещей

За неделю в медицинские учреждения Тамбовской области обратилось 79 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 20 детей. Всего в текущем сезоне количество укушенных, обратившихся за медицинской помощью почти достигло 2200, 697 из них - дети.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в текущем году исследовано 1800 экземпляров клещей. В 29 % случаев членистоногие оказались заражены опасными инфекциями. Акарицидные обработки в этом году проведены на площади 706,174 га.