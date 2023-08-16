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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:59

Тамбовчанин хранил дома 900 грамм марихуаны

Полицейские обнаружили наркотики на чердаке
Марина МАКОВЛЕВА
Почти килограмм "травки" нашли у любителя запрещенных веществ

Почти килограмм "травки" нашли у любителя запрещенных веществ

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля обнаружили на чердаке дома 32-летнего жителя села 2-я Гавриловка 900 грамм марихуаны.

- Мужчина был опрошен, ведется документирование его деятельности. Необходимо заметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются особо тяжкими и караются длительным тюремным заключением, вплоть до пожизненного лишения свободы, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.