Тамбовчанин хранил дома 900 грамм марихуаны

Почти килограмм "травки" нашли у любителя запрещенных веществ Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля обнаружили на чердаке дома 32-летнего жителя села 2-я Гавриловка 900 грамм марихуаны.

- Мужчина был опрошен, ведется документирование его деятельности. Необходимо заметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются особо тяжкими и караются длительным тюремным заключением, вплоть до пожизненного лишения свободы, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.